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Хакеры слили исходный код FIFA 21 и дали скидку в 90% для EA

Видимо хакеры уже устали ждать, и хотят получить хоть что-то.
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В июне хакеры атаковали серверы Electronic Arts и смогли похитить аж 780 гигабайт данных. EA не заплатили хакерам, так что спустя месяц они просто выложили архив размером в 1.3 гигабайта, он содержит в себе инструменты разработчиков. По мнению EA, хакеры не смогли украсть что-то ценное, так что они не будут даже пытаться вести переговоры со злоумышленниками, а вот с правоохранительными органами - да. Хакеры решили сделать исключение для Electronic Arts, и так сказать дали последний шанс. Если компания не перешлёт хакерам всего 10% от начальной суммы, то через 45 дней архив объемом в 751 гигабайт будет "слит" в интернет.  Похоже, что в общий доступ попал исходный код серии игр FIFA, и в том числе последней двадцать первой части. Также злоумышленники имеют персональные сведения игроков The Sims 4, а это уже более серьезная проблема. Исходный код Frostbite и различные уязвимости в играх также попали в руки хакеров. Если EA не будет платить, то хакеры сольют всю информацию в интернет. Кстати, ещё они могут сделать аукцион, и получить больше денег, чем просят у EA. Видимо данные преступники имеют какую-то совесть, и дают шанс компании.


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