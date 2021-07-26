Фанат Valheim создал бесплатный сайт по поиску игровых серверов
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Фанат игры Valheim, который называет себя странным ником "drhtrhhgh" рассказал в своем посте на reddit, что ему не нравятся сайты, на которых нужно заплатить, чтобы ваш сервер был в топе и таким образом набрать туда игроков. По его мнению, это просто разрушает цель всех этих сайтов, ибо они не помогают найти хороший сервер игрокам, а владельцам серверов нужно обязательно платить.
Но он не был бы "drhtrhhgh", если бы не попытался исправить данную проблему, и вы знаете, у него вышло. Он потратил полтора месяца, чтобы понять проблему, а потом создать и запустить свой сайт под названием ValheimList. Одно из самых главных фишек сайта - там находятся только бесплатные сервера, на которые может подключиться любой желающий.
Сервера разделены по различным категориям, таким образом вы сможете найти себе сервер по вкусу. Хотите PvP? пожалуйста, нужен сервер с модами - такое тоже есть. Плюс на сайте есть информация о том, какой сейчас онлайн и очередь на сервер. И ещё "фишечка" - на сайте можно оставить свой отзыв о сервере. Может быть кому-то данная функция реально пригодится, хотя мне кажется, что игроки, которые будут начинать играть, не особо обратят внимание на них, а старичкам же - просто будет лень писать.
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