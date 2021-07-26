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Всем известно, что SSD в сравнении с HDD лучше, однако, обычные жесткие диски дешевле и имеют больший объем за те же деньги. Часто SSD используют именно для операционной системы и возможно пары игр, если вы конечно не богатый. Обычные геймеры же покупают HDD диски с большим объемом, возможно даже 10 ТБ. В этом году у пользователей появится возможность купить диск объемом в 20 ТБ от компании Seagate. Напомню, что ранее такие диски продавались для бизнеса, а вот обычным пользователям необходимо было терпеть. Цена на новые диски пока что неизвестна. Можем немного поразмыслить, например, диск Barracuda Pro объемом в 10 ТБ стоит плюс/минус 350 долларов, так что модели на 20 ТБ будут стоить 700 долларов и выше, хотя может и меньше, но на такой исход шанс меньше. Цена конечно великовата, но такой объем все оправдывает.

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В 20 ТБ поместится довольно много различных игр, к примеру, вы без проблем сможете поместить где-то восемнадцать Fora Horizon 4, или те-же восемнадцать Warzone. Если брать инди игру, то счет измеряется тысячами. Однако, будущее все равно за SSD, тем более в скором времени они будут становиться еще дешевле, а их размер только увеличиваться.