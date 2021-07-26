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Ребята, успокойтесь, выход GTA VI будет не скоро, так как успехи от обновлений бьют рекорды в GTA V. Крупное обновление про уличные гонки и не только, которое вышло для GTA Online под названием "Los Santos Tuners" отлично показывает это, и то, что GTA можно поддерживать очень долго. Команда разработчиков из Rockstar Games в своем твиттере сообщила, что обновление стало самым популярным, и соответственно самым посещаемым в игре за всю историю. Таких показателей онлайна давно не было. Так как разработчики очень рады такому исходу от выхода апдейта, они готовы подарить 250 тысяч внутриигровой валюты любому игроку, кто зайдет в игру с 23 июля по 1 августа, так что дерзайте!

Напомню, что новый патч добавил в игру "хаб", где можно устроить свою автомобильную сводку и похвастаться своим мастерством тюнинга, провести ограбление на автомобилях, прямо как в "Форсаже", устраивать дружеские гонки и многое другое. С апдейтом добавили целых десять новых автомобилей, более 200 новой одежды.

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GTA Online сейчас доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Однако, в ноябре должна выйти некстген версия для PlayStation 5 и Xbox Series, а в этой версии будут эксклюзивные нововведения, которые конечно не доступны игрокам на PS4.