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Epic Games решила разблокировать популярного создателя карт и хорошего игрока в Fortnite под ником AwA. Общественность к этому отнеслась довольно странно, некоторые рады, а некоторые - нет. Напомню, что пару дней назад Эпики удалили несколько созданных модификаций от AwA, и ещё забанили его creator-code. Причина такого решения - нетолерантные высказывания, угадайте где? Правильно, в твиттере. Логично, что меньшинства пожаловались на него, и Эпики решили его забанить. Высказывания были про новое событие "Rainbow Royale", которое началось 20 июля, и как вы поняли, оно поддерживает ЛГБТК+. С ивентом добавили музыку только от ЛГБТК+, скины в стиле радуги (радуга не будет прежней), и так далее, все в лгбт стиле. AwA написал «О нет. Я не фанатик, но это против природы», и видимо это очень сильно оскорбило меньшинство, что они решились писать эпикам по такому поводу. Конечно разблокировку просто так получить нельзя, в случае данного пользователя, он ее получил после извинения за высказывание - скорее всего именно этого и ждали Epic Games. Я думаю AwA более не будет прибегать к таким высказываниям, как минимум в Twitter, и конечно в Twitch. На самом деле ему повезло, что все так быстро разрешилось.