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Сотрудники из издания Neowin рассказали очень интересную информацию о новых видеокартах от AMD, которые выйдут уже скоро. В новости участвуют две модели - Radeon RX 6600 XT и RX 6600. Да, о них многое известно, однако, именно рекомендованная цена до сих пор никому не ясна. Neowin решили исправить данную проблему и заявили рекомендованную цену на эти видеокарты: старшая модель будет стоить 349 долларов - это 26 тысяч рублей по курсу, однако, из-за майнинга цена будет больше, еще доплатите за доставку, а также отпуск владельцу магазина!) Младшая версия должна стоить минимум 299 долларов, это 22 тысячи рублей. Так как данная цена рекомендованная, это не значит, что она будет такой, как вы уже поняли, она будет скорее выше, чем ниже.

У Neowin есть свой источник, и он сообщил им, что ранее AMD хотели поставить рекомендованную цену на двадцать долларов выше для версии RX 6600 XT, однако, решили этого не делать, иначе пользователи могут пойти в сторону Nvidia RTX 3060, где на 50% больше оперативной памяти. Модель Radeon RX 6600 XT должна поступить в продажу в начале августа, что уже скоро, а вот RX 6600 придется ждать аж до начала осени. Официальной информации про цены и дату выхода видеокарт пока что нет, а потому всё, написанное выше - всего лишь вероятность.