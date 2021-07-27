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Похоже, Windows - это магазин, который основан для создания утечек по играм. Ubisoft конечно еще не объявила дату релиза большого DLC под названием "Осада Парижа" для "Vikings Creed: Valhalla" (Assassin's Creed Valhalla). Итальянский магазин Windows случайно "спалил" дату выхода нового дополнения, эту информацию очень быстро удалили, однако, точно быть увереными в достоверности информации нельзя, Ubisoft могут перенести дату. Инсайдер CriptAssassINI поделился скриншотом от некого Lorenzo, где видна данная утечка. На ней вы можете увидеть дату выхода - 5 августа.

Если прочитать описание на сайте от Ubisoft, новое крупное DLC про Париж должно стать доступно для игроков этим летом, и 5 августа входит в эти рамки. Новое дополнение добавит в игру регион "Франкия" и откроет возможность принять участие в масштабных битвах викингов. С DLC появятся новое оружие, снаряжение, навыки, уникальные способности и конечно новые враги, но не забываем и про задания, которые в большинстве вы будете просто гриндить.

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Assassin's Creed Valhalla сейчас доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.



