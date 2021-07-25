Компания Intel подтвердила дефицит материалов для производства процессоров
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Напомню, что в прошлом квартале 2021 года сотрудники из Wccftech заявили, что у Intel поставки процессоров превышают спрос, и довольно серьезно, так что она должна столкнуться с дефицитом материалов, которые необходимы для создания чипов. Увы, но Intel эту информацию подтвердила, так что подорожанию быть! Что же по итогу? Будет похожая ситуация, как сейчас, с видеокартами (надеюсь о ней вам напоминать не надо?), и со временем цена на процессоры будет расти и расти, а вот ее падение будет очень не скоро. А как выйдет Alder Lake ситуация станет еще хуже чем сейчас. Сама "синяя" компания будет сначала разбираться с серверными чипами, потом мобильными, а вот декстопные находятся на последнем месте, увы...
Для обычных геймеров, которые хотят обновить процессор, должны делать это сейчас, а не ждать более новые и мощные модели, так как потом вы будете платить в разы больше денег чем сейчас, или вы хотите переплачивать не только за видеокарту? За пару месяцев цена на процессоры может стать выше. Кстати, такая проблема была с мобильными процессорами Intel Tiger, однако, данная проблема с дефицитом может продлиться не мало времени, по некоторым заявлениям, которые, конечно не точные, дефицит может длиться вплоть до 2023 года, а может даже больше!
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