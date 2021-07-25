Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Компания Intel подтвердила дефицит материалов для производства процессоров

Это позволяет на цену пользовательских процессоров, надеемся не сильно!
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Напомню, что в прошлом квартале 2021 года сотрудники из Wccftech заявили, что у Intel поставки процессоров превышают спрос, и довольно серьезно, так что она должна столкнуться с дефицитом материалов, которые необходимы для создания чипов. Увы, но Intel эту информацию подтвердила, так что подорожанию быть! Что же по итогу? Будет похожая ситуация, как сейчас, с видеокартами (надеюсь о ней вам напоминать не надо?), и со временем цена на процессоры будет расти и расти, а вот ее падение будет очень не скоро. А как выйдет Alder Lake ситуация станет еще хуже чем сейчас. Сама "синяя" компания будет сначала разбираться с серверными чипами, потом мобильными, а вот декстопные находятся на последнем месте, увы...

Для обычных геймеров, которые хотят обновить процессор, должны делать это сейчас, а не ждать более новые и мощные модели, так как потом вы будете платить в разы больше денег чем сейчас, или вы хотите переплачивать не только за видеокарту? За пару месяцев цена на процессоры может стать выше. Кстати, такая проблема была с мобильными процессорами Intel Tiger, однако, данная проблема с дефицитом может продлиться не мало времени, по некоторым заявлениям, которые, конечно не точные, дефицит может длиться вплоть до 2023 года, а может даже больше!

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
19
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
56
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
18

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
22 июля 2021 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга пришли на рынок РФ – цены до 30 000 дешевле обычных версий
47
Стало известно, что Илон Маск купил 41 000 Bitcoin на 1,5 млрд долларов при курсе 36 000
18
Вирус MosaicLoader, который способен запустить майнинг криптовалюты, распространяется через пиратское ПО
9
Том Хендерсон рассказал о GTA 6 и будущем серии GTA
6
Биткоин продолжил рост после интервью Илона Маска, а аналитики РБК ожидают подорожания до $40 000
23
MIUI 11 запустили на iPhone SE
3
Игрок Minecraft на протяжение семи лет переносил реальные города в свой мир
+
Выход Radeon RX 6600 XT может привести к падению стоимости GeForce RTX 3060 ниже 400 долларов
24
Цены на GeForce RTX 3060 могут упасть, а RTX 3070 будет интересна для майнеров — инсайдер
44
NVIDIA не спешит выпускать видеокарты LHR, а падение цен на GeForce RTX 3070 ожидается в 4 квартале
22
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
28
Майнеры неохотно расстаются с видеокартами, а снижение цен на вторичке замедлилось – Tomshardware
63
Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» запустила борщ с багетом в космос
24
Обновление Los Santos Tuners привлекло в GTA Online рекордную аудиторию
6
Подорожание Эфира привело к росту доходов майнеров – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 8.5 месяцев
23
Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060
44
В Steam можно бесплатно поиграть в Battlefield 1 и получить полезное DLC
+
20 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12.5
+
Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
28
AMD RDNA 3 выйдет раньше и будет энергоэффективнее NVIDIA Ada Lovelace
32

Популярные статьи

Мой итог по SFF компу
75
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Июльская распродажа – Windows 10 Pro за $6.25 и скидки до 90% на программное обеспечение
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
19
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Распродажа в Keysbuff – ключ для Windows 10 по цене 1 000 рублей
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
6

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:57
Производители в предвкушении прибылей, майнеры готовятся к очередным закупкам. Обычные геймеры уже ни на что не надеются. Следуя современным тенденциям карта будет стоить как новая машина.
Игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 получат 5-нм GPU и появятся к концу 2022 года — инсайды
BorealSine
01:55
https://www.youtube.com/watch?v=tmFCFZgrqKs&ab_channel=%D0%AD%D0%B4Senbon У тебя 10 часов побить эти результаты или слит и опущен!! За базар свой тухлый отвечать надо, ты написал цитирую: ''хорошо, чт...
Мой итог по SFF компу
BorealSine
01:50
давай сделай на минималках все в 720р, хочу посмотреть и я сделаю тоже в ответку)
Мой итог по SFF компу
BorealSine
01:48
https://www.youtube.com/watch?v=aHR1uvHMSrw&ab_channel=BorealSine а вот на древнем 5960х который за 100 баксов сейчас шло и 2080ти за 53к после анонса 3000 серии... сейчас на 10850к там другой уровень...
Мой итог по SFF компу
Anton Anikin
01:46
Никогда не играл в DoTA 2 и ей подобные, т. к. после годов в C&C Generals, я просто не понимаю о каком скилле может идти речь в игре, где играют 5 чел с бесконечным респом, и каждый управляет 1 героем...
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
BorealSine
01:46
Вот так должно идти - https://www.youtube.com/watch?v=IDh2upNpmnE&t=8s&ab_channel=%D0%AD%D0%B4Senbon
Мой итог по SFF компу
stockclock
01:39
То что Куртка расслабился это понятно, они и ещё отложить могут, но хотелось бы узнать когда выйдут super версии карт, а то 8 гигов у самых ходовых 3060ti 3070 в 2021 попахивает тыквой.
Игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 получат 5-нм GPU и появятся к концу 2022 года — инсайды
Anton Anikin
01:37
Ну да, ну да, а во что же я тогда в RTS PvP'шился, и во что старкрафтеры выигрывали призы большей твоей годовой зарплаты.
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
Владимир Шаламов
01:37
Очень странная статья, с очень странными примерами. Ни в коем случае не сомневаюсь в скиле автора, но все же касательно рейтинга и уровня игры сильно не согласен. Опыт и желание развиваться, что бы по...
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
Sergei Svinobaklan
01:30
Вызывают ФГМ)))
Гаджеты от Apple могут нарушить работу кардиостимулятора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем