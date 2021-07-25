Команда разработчиков шутера Splitgate не ожидала более 65 тысяч игроков в онлайне
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Иногда у игр бывает огромный всплеск популярности, и вот это коснулось шутера Splitgate, он стал настолько популярен и так быстро набрал онлайн, что команде разработчиков теперь придется серьезно поработать над серверной частью игры, и таким образом стабильность проекта довольно слабая на данный момент. Напомню, что 13 июля в шутере запустили кроссплатформенный бета-тест, это в свою очередь позволило игрокам с ПК и консолей играть вместе без каких-либо проблем и ограничений. Именно это и повлияло на популярность игры, если до этой беты все было не очень хорошо, то теперь это привело к проблеме с серверами, как видите, кроссплатформеность может решить много проблем с игроками. Игра получила пятьсот тысяч скачиваний за короткое время, а главная проблема — база данных может осилить только 65'536 игроков одновременно в онлайне, а 22 июля было именно такое число. Теперь разработчики бросили все силы на решение проблемы, а именно на систему очередей, это должно позволить играть 65 тысячам игроков без проблем. Кстати, сегодня команда разработчиков заявила, что а команду наняли бэк-энд программиста (теперь их 5). 27 июля игра должна начать работать без проблем, надеемся именно на это, но все же пинг или другие неприятные моменты все ещё могут присутствовать.
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