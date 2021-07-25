В Dauntless появился новый монстр Драск Громовержец
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Напоминаю, что в начале июля вышло довольно большое по объему обновление под номером 1.7.0 для Dauntless, оно получило название "Герои Остии", однако, на этом патчи в июле не заканчиваются. Совсем недавно команда разработчиков из Phoenix Labs объявила, что патч 1.7.1 установлен на серверы игры. Да, новый патч не такой крупный, однако, добавил пару интересных нововведений.
Одно из самых масштабных нововведений в апдейте - это появление нового монстра, его называют Драск Громоворжец. Он вернулся на Расколотые Острова, но стал более сильным. Сражение с данным монстром пройдёт в рамках "Дремлющий гром". Плюс ко всему начался цикл восхождений, он продлится почти до конца июля - а именно до 29 числа. Также открылись некоторые задания, которые продолжат рассказ истории из "Шокирующих событий" от доктора Прийани. Все остальное в данном апдейте всего лишь исправление баланса в игре, улучшение незначительных функций и исправление багов.
Прошлый патч 1.7.0 добавил героические восхождения, они позволяют игрокам противостоять легендарным боссам, которые меняются каждую неделю и позволяет немного развлечься игрокам, а также получить приятные награды. Главная особенность апдейта — Омигены. Больше о патче в моей новости.
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