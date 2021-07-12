Обновление 1.7.0 для Dauntless уже доступно для загрузки
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С недавно вышедшим большим контентным апдейтом для Dauntless, появился не только новый пропуск, но и несколько новых активностей и геймплейных возможностей. Обновление под номером 1.7.0 получило название “Герои Остии”. Главное и самое интересное в обновлении — Омнигены, это некие создаваемые предметы снаряжения, которые позволят создать свой собственный стиль битв и улучшить его с помощью Омнигена. У Омнигенов есть как пассивный навык, так и активный который активируется по кнопке. Полностью про Омигены описано в блоге разработчиков.
С апдейтом стал доступен новый боевой пропуск под названием "Дикая Гроза". Главная награда пропуска — костюм Рейнджера остийского Дикоземья. Конечно это не единственная награда в пропуске.
Любите сражаться с сильным противниками и получать за это награды? Опробуйте героическое восхождение. Каждую неделю враг будет обновляться, а вас ждут обновленные версии легендарных чудовищ. Новый Ген Электризации, который увеличивает шанс критического удара в зависимости от количества щитов. С этим всем появилось много нового контента, а также множество исправлений.
Dauntless вышла 24 мая 2018 года и сейчас доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и IOS.
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