Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

С недавно вышедшим большим контентным апдейтом для Dauntless, появился не только новый пропуск, но и несколько новых активностей и геймплейных возможностей. Обновление под номером 1.7.0 получило название “Герои Остии”. Главное и самое интересное в обновлении — Омнигены, это некие создаваемые предметы снаряжения, которые позволят создать свой собственный стиль битв и улучшить его с помощью Омнигена. У Омнигенов есть как пассивный навык, так и активный который активируется по кнопке. Полностью про Омигены описано в блоге разработчиков.

С апдейтом стал доступен новый боевой пропуск под названием "Дикая Гроза". Главная награда пропуска — костюм Рейнджера остийского Дикоземья. Конечно это не единственная награда в пропуске.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Любите сражаться с сильным противниками и получать за это награды? Опробуйте героическое восхождение. Каждую неделю враг будет обновляться, а вас ждут обновленные версии легендарных чудовищ. Новый Ген Электризации, который увеличивает шанс критического удара в зависимости от количества щитов. С этим всем появилось много нового контента, а также множество исправлений.

Dauntless вышла 24 мая 2018 года и сейчас доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android и IOS.