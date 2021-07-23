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Ubisoft выиграла судебный иск против организаторов DDoS-атак на Rainbow Six

Как итог, нарушители выплатят штраф а 153 тысячи, закроют свои сайты, а также не смогут играть в Siege.
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Зима прошлого года для Ubisoft была довольно интересной, а все благодаря сайту SNG.one. В январе 2020 года компания подала судебный иск на сайт, они заявили, что сервис был готов за определенную плату атаковать любой сервер, и в том числе сделал это с Rainbow Six Siege. Сам сайт себя позиционировал как тестировщик файрвола. В итоге Калифорнийский суд признал виновным создателей сайта — это Бенджамин Руесник, Деннис Крук и Роланд-Даниэль Сус. Их признали виновными в DDoS-атаках. Теперь им необходимо закрыть все сайты, которые они использовали для своих атак, в том числе и портал SNG.one. Ещё всем виновным в этом деле запретили иметь какие-либо дела с людьми, которые играют в Rainbow Six Siege, хотя данный запрет немного абсурдный. Какое судебное дело обходится без штрафа? Им выписали его на 153 тысячи, но суд нужно оплачивать. Таким образом Ubisoft не смогла выйти в плюс с дела.

Rainbow Six Siege стала доступна для пользователей Steam 1 декабря 2015 года. Игра имеет 950 тысяч отзывов и из них 87% положительные. Онлайн за последние 24 часа составил 72 тысячи, но это только Steam, а представьте, сколько людей играют в общем. Сейчас игра продается за 829 рублей.

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