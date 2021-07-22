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NBA 2k22 будет в открытом мире и с побочными квестами

Неизвестно, к чему придет серия, которая изначально была баскетбольным симулятором.
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IGN посмотрели презентацию NBA 2K22 и решили рассказать о своих впечатлениях от игры. Авторы подчеркнули изменения и нововведения, которые связаны с открытым миром. Напомню, что режим "The City" с открытым миром стал доступен в игре с прошлой части, но там город - это просто пустая площадка для игроков, а в новой части игры он станет более живым. Здания станут что-то из себя представлять, а на улицах города будут NPC. IGN сообщает, что у игроков будет возможность сделать себе карьеру звезды зип-хопа или, например, владельца магазина одежды и многое другое. Именно про открытый мир они рассказали много, а вот про геймплей почти ничего. Они подчеркнули функцию усталости у баскетболистов, а потому игрокам придется думать, как правильно распоряжаться баскетболистами, чтобы выиграть в матче, а также избежать травм. Новая часть NBA выйдет в релиз уже 10 сентября на консолях, а вот ПК версия, как всегда, будет всего-лишь портом с пастгена, что немного разочаровывает. 

NBA 2k21 в Steam стала доступна 4 сентября 2020 года и имеет 33 тысячи отзывов, из них всего 40 процентов положительных, что очень плохо! С онлайном лучше - 22 тысячи игроков за последние 24 тысячи. Игра стоит 824 рубля по скидке в 67 процентов.

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