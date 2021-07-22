Battlefield 1 стал доступен бесплатно для подписчиков Amazon Prime Gaming
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Amazon Prime Gaming часто радует подписчиков халявой, но на этот раз она оказалась крупной. Например в июне, подписчики могли забрать Battlefield 4, а вот теперь, им предоставляется возможность забрать Battlefield 1. Видимо EA совсем хочет потерять доверие от покупателей, так как они проведут раздачу и пятой части Battlefield. Ясное дело, что данные раздачи, это реклама новой части Battlefield 2042.
Если вы счастливый обладатель подписки, то вы без проблем заберёте Battlefield 1 на ПК, но вы должны успеть до 4 августа. Для того, чтобы получить игру, вы должны зайти на официальную страницу сервиса, и там получить некий код, который нужно активировать в Origin. Battlefield 5 будут раздавать со 2 августа, а завершится 1 октября. Отмечу, что все игры из раздачи идут в стандартной версии, так что докупать дополнения вы будете сами за свои деньги.
Конечно данные раздачи, это способ пиара новой части франшизы - Battlefild 2042. "Шестая часть" выйдет 22 октября на ПК, на некстген консоли и конечно Xbox one и PS4. Фанаты, которые приобрели предзаказ золотой и ультимативной версии смогут опробовать игру на неделю раньше, а именно 15 октября. Напоминаю, что в Battlefield 2042 будут незаскриптованные разрушения, новые классы и многое другое, а вот сюжета не будет.
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