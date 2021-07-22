Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Battlefield 1 стал доступен бесплатно для подписчиков Amazon Prime Gaming

Напомню, что в июне была раздача Battlefield 4.
[ ] для раздела Блоги
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Amazon Prime Gaming часто радует подписчиков халявой, но на этот раз она оказалась крупной. Например в июне, подписчики могли забрать Battlefield 4, а вот теперь, им предоставляется возможность забрать Battlefield 1. Видимо EA совсем хочет потерять доверие от покупателей, так как они проведут раздачу и пятой части Battlefield. Ясное дело, что данные раздачи, это реклама новой части Battlefield 2042.

Если вы счастливый обладатель подписки, то вы без проблем заберёте Battlefield 1 на ПК, но вы должны успеть до 4 августа. Для того, чтобы получить игру, вы должны зайти на официальную страницу сервиса, и там получить некий код, который нужно активировать в Origin. Battlefield 5 будут раздавать со 2 августа, а завершится 1 октября. Отмечу, что все игры из раздачи идут в стандартной версии, так что докупать дополнения вы будете сами за свои деньги.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Конечно данные раздачи, это способ пиара новой части франшизы - Battlefild 2042. "Шестая часть" выйдет 22 октября на ПК, на некстген консоли и конечно Xbox one и PS4. Фанаты, которые приобрели предзаказ золотой и ультимативной версии смогут опробовать игру на неделю раньше, а именно 15 октября. Напоминаю, что в Battlefield 2042 будут незаскриптованные разрушения, новые классы и многое другое, а вот сюжета не будет.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
59
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
36
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 59
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены
66
Видеокарты GeForce RTX 3060 продолжают дешеветь на фоне падения цены Ethereum
45
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
23
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
29
Во вторник выходит браузер Chrome 92
11
Акции NVIDIA взяли пример с курса криптовалют
13
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
201
Ускорение загрузки игр с DirectStorage будет доступно в Windows 10
14
Windows 10 получит поддержку технологии DirectStorage
14
Продажи процессоров AMD падают, но прибыль продолжает расти
30
DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
42
На Тайване видеокарты уже продают по рекомендованной цене
70
Первые тесты геймерской Radeon RX 6600 XT подтвердили её превосходство над GeForce RTX 3070 Ti
26
Некоторые видеокарты на распродаже DNS оказались на 40 000 рублей дороже, чем в других магазинах
22
Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
28
Nvidia анонсирует TensorRT 8, сокращающий время вывода BERT до миллисекунды
6
Capcom оптимизировала в Resident Evil Village работу Denuvo и реализовала поддержку AMD FSR
30
GeForce RTX 3060 LHR оказалась в 2 раза быстрее обычной в некоторых играх по показателю 0.01% – TG
19
В Amazon Prime Gaming стартовала раздача Battlefield 1, на очереди Battlefield V
4
Технология DirectStorage из Windows 11 появится в Windows 10
6

Популярные статьи

Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
105
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
33
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
59
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
43
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6
Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die
10
Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD
10
Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
6

Сейчас обсуждают

omoikane
02:05
воры? :D
В ЕС могут запретить Monero, а всех держателей криптовалют обяжут деанонимизировать кошельки
Eugeniy Petrosyan
01:55
Да перевели всплывающие окно в игре в новость.....поздно
Valve анонсировала конкурс скинов для оружия в CS:GO с призовым фондом в $1 миллион
Кира Вернова
01:51
Я хоть и не любитель футбкика но то как выглядит пес ( этот ебол) меня удручает. Фифа как то посолидней.
Konami официально представила eFootball — условно-бесплатный футбольный симулятор, пришедший на смену PES
zalupsmus
01:48
"Мы посчитали, что общий возраст нас троих - 38 лет" - где тот алень (Melofon), который с пеной у рота доказывал мне, что автору не 13 лет? Мужику 37 лет, а распознать возраст автора мозгов не хватило...
Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
zalupsmus
01:45
Вот же задроты-цээсгошники обрадуются!
Valve анонсировала конкурс скинов для оружия в CS:GO с призовым фондом в $1 миллион
UB3R
01:45
Уже есть такой фильм. "ПираМММида" называется. XD
Команда энтузиастов снимет фильм о Виталике Бутерине за 2 миллиона долларов
zalupsmus
01:41
Это после того, как штаб Навального вчера объявил об "умном голосовании" в сентябре? 🤣
В России протестировали работу Рунета на случай отключения от глобальной Сети
Alex Vetrov
01:33
В черный список, без сожаления.
Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
laon
01:29
New World (от Амазон) будет убивать эти новые видяхи или нет? Или Амазон выпустит патч?
В 2022 году NVIDIA может выпустить видеокарты на архитектуре Hopper – огромный GPU и 5-нм техпроцесс
Владислав Скр-скр-скр
01:27
На самом деле бесплатно, просто карту привяжи и отвяжешь тут же.
В Amazon Prime Gaming стартовала раздача Battlefield 1, на очереди Battlefield V
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем