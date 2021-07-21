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Разработчик Total War:Warhammer 3 представит Великий Катай в сентябре

Но в летние месяцы они не будут публиковать крупную информацию по игре.
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Команда разработчиков из Creative Assembly опубликовала сообщение в своем блоге, где попросила фанатов набраться терпения до сентября. В течение целых двух месяцев лета, разработчики не будут публиковать какие-либо крупные новости по игре. В таком режиме они будут работать до середины сентября. Наградой за терпение будет показ самой загадочной фракции в игре — Великий Катай.

Почему загадочная? Да потому что в самом лоре игры о Катае сказано не так много, и данную фракцию можно считать сделанной с нуля. По словам команды создателей, эта страна гармонии, драконов и небесных городов. Катайская армия будет одной из самых могущественных в игре. Очевидно, что данная фракция будет представлять собой Китай.

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В игре будет шесть различных фракций, как вы поняли, одна из них Катай. Далее идет аналог России и Польши - Кислев. Известно, что будет армия четырех Владык Хаоса. Коллектив обещает большой игровой мир, который в два раза больше, чем в прошлой игре. Владельцы предыдущих игр серии смогут собрать три Вахи в некую МегаВаху - это будет стратегия со всеми локациями и фракциями. Разработчики говорят, что оптимизация не подведет, но узнать мы это сможем только после выхода данной функции. Дата выхода Total War: Warhammer 3 пока неизвестна, однако, игра точно выйдет в этом году на ПК.

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