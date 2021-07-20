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Пока идёт сезон "G.l Joe", а у игроков есть контент, который они ещё не опробовали, разработчики могли заняться подготовкой нового апдейта, что собственно они активно и делали. Wargaming готова представить новую боевую технику для консольной версии в рамках маленького контентного обновления для консолей. С патчем игрокам станут доступны для прокачки итальянские ТТ, которые будут использоваться в режиме "II мировая". Ангар пополнят четыре новых тяжелых танках:

Carro d’assalto P.88 Progetto CC55 mod. 54 Progetto C50 mod. 66 Rinoceronte

Начинать прокачку танков вы будете с седьмого уровня, а завершите топовым десятым. Напомню, что у итальянских танков есть своя уникальная особенность — система дозарядки. Апдейт станет доступен для загрузки уже сегодня, а вместе с ним в игре проведут два маленьких ивента. Первое событие - это "Стратегия победы", где вы получите шанс заполучить танк M4A3E8 Thunderbolt VII себе в ангар. Второе мини-событие носит название 'Курс молодого бойца" и связано целиком и полностью с тяжелыми танками.

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World Of Tanks была анонсирована 24 апреля 2009 года, а вышла в релиз 12 августа 2010 года. За это время команда разработчиков сумела добавить более 600 видов различной техники от 11 наций. Онлайн в игре остаётся стабильным, несмотря на жалобы игроков о балансе, донате и т.д.



