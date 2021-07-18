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В конце июня для World of Tanks вышло крупное обновление под номером 1.13 и вот команда разработчиков уже готова начать тестирование апдейта 1.14, быстро они на этот раз справились. В своем блоге создатели рассказали, что-же будет ждать игроков в новом патче, из всей информации я выделю новые чехословацкие танки и карта "Старая гавань".

Данные танки имеют свою особенность — начиная с 8 уровня вы вольны выбирать любой тип заряжания из двух представленных, первый это всем известный циклический метод, он стоит почти на всех танках. Второй это уже метод с заряжанием двух снарядов, вроде барабан, а вроде и нет, что-то среднее получается. Новые тяжелые танки можно будет испробовать только после прохождения шести уровней до Skoda T-25.

Vz. 44-1 — седьмой уровень, вроде тяжелый танк, однако больше похож на средний танк. TNH 105/1000 — восьмой уровень, именно с этого танка вы сможете выбрать один из двух типов зарядки. У этого танка неплохая броня в башне и лбу. TNH T Vz. 51 — девятый уровень, скорость в 50 км/ч на тяжелом танке редкость. Vz. 55 — десятый уровень, низки танк и прочная башня дает вам возможность вести бой из-за укрытия и не боятся что вас, пробьют, а разовый урон в 430 должен порадовать владельца танка.

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Топовый Vz. 55 реклама Хотели бы вы видеть сражения в Японии в период 60-х годов? Тогда встречайте новую карту "Старая гавань", данная карта имеет две большие зоны, первая это собственно гавань где есть много укрытий, а вторая зона это трава, кусты и линия. Любителям посидеть в кустах данная зона очень понравится, разработчиками о таких игроках заботятся. В порту есть интересная фишка — туннели, в них можно заехать и не бояться артиллерии! Наконец-то можно будет спрятаться от нее. Также, как и во всех обновлениях, команда разработчиков сделала ребаланс танков, а в особенности премиумных. Ещё будет сделан ребаланс карт, различные мелкие фиксы и улучшения, которые не сильно влияют на игру. Ну и новый режим "Типография", в блоге все расписано. Из интересного: вернётся режим линия фронта, попробуйте выиграть награды.

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