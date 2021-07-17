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В FIFA 22 можно будет создать свой клуб

Вернуть то, что было ранее в симуляторе — гениально.
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EA пытаются сделать новую часть FIFA 22 более привлекательной для игроков, и сейчас стало известно о новой функции создания клуба — это конечно приятно, но если мне не изменяет память, то в старых частях FIFA возможность создать свой клуб уже была. Скорее всего игроки смогут настроить логотип, форму и другие детали клуба, и видимо многое будет взято из режима Ultimate Team. С данной функцией можно будет привести неизвестный клуб в лигу чемпионов и выиграть данный турнир. Также EA сообщила, что как-то изменит режим VOLTA, пока не понятно как, но информация должна появиться в скором времени. Кстати, в FUT будут добавлены новые легенды — это Марио Гомес, Тим Кэхилл, Диего Милито, Хорхе Кампос и ещё много разных футболистов. 

FIFA 22 должна выйти 1 октября на ПК, на консолях обеих поколений и Stadia. Напомню, что в игре появится сборная Украины, и возможно украинская лига, а на некстген консолях будет использоваться функция HyperMotion. Это сделает анимацию футболистов более качественной и плавной, однако пользователей ПК данным нововведением обделили. А на цены смотрите сами:

  • На PlayStation 4 вы отдадите 4899 рублей.
  • На ПК с вас возьмут 3499 рублей.
  • На Xbox One — 60 долларов.
  • На PlayStation 5 — 5499 рублей.
  • На Xbox Series X/S — 70 долларов
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