В разработке Company Of Heroes активно принимают участие фанаты
Вчера анонсировали новую часть Company Of Heroes, а вместе с этим компания Relic рассказала интересные детали о разработке стратегии. По их словам, они набрали совет из фанатов игры и уже более трех лет работают вместе над новой частью, игроки придумывают идеи, оценивают новые функции и имеют много информации об игре. Команда создателей сотрудничала с профессиональными игроками. моддерами, создателями карт и другими ценными участниками коммьюнити игры с самого начала разработки. Они обсуждали множество изменений, и в том числе сеттинг игры. Именно фанаты выбрали, какой регион будет в игре (все проголосовали за Средиземноморье).
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Как видите команда разработчиков постаралась над анонсом игры, и подготовили для игроков два трейлера: первый это геймплей альфа-версии игры, а второй кинематографический.
Напомню, последняя часть Company of Heroes вышла в 2013 году, как видите создатели долго думали над игрой. Надеюсь что игра получится хорошей, и сможет покорить жанр Real-Time стратегий, так как в последнее время я вообще не вижу классных RTS проектов. Считаю данный жанр очень слабо оценен, но посмотрим что нам покажут Relic в новой части Company Of Heroes.
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