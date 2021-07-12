Т’Чалла и Ваканда в новом дополнении для Marvel's Avengers
реклама
Команда разработчиков из студии Crystal Dynamics показали свои концепт-арты к грядущему дополнению War For Wakanda. На артах показали четыре локации в рамках Ваканды. Вы сможете изучать как центр Ваканды — технологический город, так и окраину королевства, а также вы сможете найти локации из артов. Сюжет нового DLC будет сфокусирован на становлении Т'чаллы (черная пантера) королем Ваканды. Вы будете сражаться с опытным охотником на вибраниум — Улиссом Кло. Он уже имеет вибраниум, так что победить его будет не так просто. Черная Пантера, Мстители и другие Вакандцы будут участвовать в противостоянии с контрабандистом, в попытке вернуть запасы Вибраниума обратно в королевство.
Ещё, новый апдейт позволит играть за одного героя сразу двум пользователям. Новое DLC про Ваканду и Черную Пантеру будет абсолютно бесплатным для всех желающих игроков в Marvel's Avengers. Оно будет доступно на PC, PlayStation 5, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Апдейт и дополнение выйдет уже в августе, однако дата выхода пока что неизвестна.
реклама
Marvel's Avengers вышла 14 августа 2020 года, а в Steam появилась только 4 сентября 2020. Игра имеет 20 тысяч отзывов, из них всего 65% положительные. С онлайном в игре все очень печально, за последние 24 часа онлайн составил всего 1087 игроков. Пик за все время — 31,165. За игру вы отдадите 1999 рублей.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила