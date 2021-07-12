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Команда разработчиков из студии Crystal Dynamics показали свои концепт-арты к грядущему дополнению War For Wakanda. На артах показали четыре локации в рамках Ваканды. Вы сможете изучать как центр Ваканды — технологический город, так и окраину королевства, а также вы сможете найти локации из артов. Сюжет нового DLC будет сфокусирован на становлении Т'чаллы (черная пантера) королем Ваканды. Вы будете сражаться с опытным охотником на вибраниум — Улиссом Кло. Он уже имеет вибраниум, так что победить его будет не так просто. Черная Пантера, Мстители и другие Вакандцы будут участвовать в противостоянии с контрабандистом, в попытке вернуть запасы Вибраниума обратно в королевство.

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Ещё, новый апдейт позволит играть за одного героя сразу двум пользователям. Новое DLC про Ваканду и Черную Пантеру будет абсолютно бесплатным для всех желающих игроков в Marvel's Avengers. Оно будет доступно на PC, PlayStation 5, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Апдейт и дополнение выйдет уже в августе, однако дата выхода пока что неизвестна.

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Marvel's Avengers вышла 14 августа 2020 года, а в Steam появилась только 4 сентября 2020. Игра имеет 20 тысяч отзывов, из них всего 65% положительные. С онлайном в игре все очень печально, за последние 24 часа онлайн составил всего 1087 игроков. Пик за все время — 31,165. За игру вы отдадите 1999 рублей.



