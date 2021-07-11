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Давно не было топов, пора это исправлять! В PlayStation Blog опубликован топ игр по загрузкам в PS Store за июнь, однако большинство игр из топа также являются и самыми продаваемыми. Топ, как всегда разделен на американский и европейский регион. Топ является очень интересным и разнообразным.

PS4: Первое место как в Европе, так и в США/Канаде заняла отличная сюжетная игра от польских разработчиков — Cyberpunk 2077. Второе место в Европе занял симулятор футбола FIFA 21, а в Америке — легендарная Grand Theft Auto V. Третье место в Америке занял симулятор баскетбола NBA 2k21, а вот в Европейском регионе третье место получила опять Grand Theft Auto V (видимо ее загрузки никогда не упадут). Четвертое место заняла песочница Minecraft в обоих регионах. В США пятое место взяла Call Of Duty: Black Ops Cold War, а в Европе — NBA 2k21.

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PS5: первое место заняла Ratchet & Clank: Rift Apart, и сразу в обоих регионах. Следом в американском регионе идёт Chivalry 2, а в Европейском FIFA 21. На третьем в Европе теперь стоит Chivalry 2, а в Америке — в который раз Spider-Man: Miles Morales.

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Топ Free-to-play (PS4+PS5): на первом месте в обоих регионах находится Fortnite, а на втором Call Of Duty: Warzone (также в обоих). На третьем месте Rocket League, и какое удивление, опять в обоих регионах!

Топ и в правду оказался довольно интересным, и имеет новинки. Ждем топ за Июль!