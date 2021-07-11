Electronic Arts анонсировала новую часть футбольного симулятора FIFA 22
реклама
Не знаю как много людей будут рады или удивлены новой части FIFA, но EA показала новую часть серии в анонсирующем трейлере. Известно, что игра использует обновленный движок с некой HyperMotion, что позволяет разработчикам сделать более качественную анимацию игроков, а также улучшить поведение футболистов на поле. Для этого, команда разработчиков записала данные об 22 футболистах, а далее использовала машинное обучение. Что удивительно, данная технология будет использоваться только на PS5, Xbox Series S|X и Stadia, ПК игроки не смогут почувствовать хоть что-то новое в игре.
Ещё стали известны цены на игру в стандартной версии (и кое-что ещё...):
- На PlayStation 4 вы отдадите 4899 рублей.
- На ПК с вас возьмут 3499 рублей.
- На Xbox One — 60 долларов.
- На PlayStation 5 — 5499 рублей.
- На Xbox Series X/S — 70 долларов.
Ну и конечно приятный бонус от EA, как же без него — бесплатного улучшения игры с PlayStation 4 и Xbox One на некстген консоли не будет! (EA как всегда).
реклама
Кстати, возможно в FIFA 22 появится украинская лига — надеюсь! Сборная точно появится. Пока-что в игре есть только Динамо и Шахтер.
Сейчас у FIFA 21 неплохой онлайн, а именно 34,890 игроков одновременно (Steam). С отзывами немного хуже — 73% положительных (всего 43 тысячи). Игра стоит 3499 рублей в Steam.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила