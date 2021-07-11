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Не знаю как много людей будут рады или удивлены новой части FIFA, но EA показала новую часть серии в анонсирующем трейлере. Известно, что игра использует обновленный движок с некой HyperMotion, что позволяет разработчикам сделать более качественную анимацию игроков, а также улучшить поведение футболистов на поле. Для этого, команда разработчиков записала данные об 22 футболистах, а далее использовала машинное обучение. Что удивительно, данная технология будет использоваться только на PS5, Xbox Series S|X и Stadia, ПК игроки не смогут почувствовать хоть что-то новое в игре.

Ещё стали известны цены на игру в стандартной версии (и кое-что ещё...):

На PlayStation 4 вы отдадите 4899 рублей.

На ПК с вас возьмут 3499 рублей.

На Xbox One — 60 долларов.

На PlayStation 5 — 5499 рублей.

На Xbox Series X/S — 70 долларов.

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Ну и конечно приятный бонус от EA, как же без него — бесплатного улучшения игры с PlayStation 4 и Xbox One на некстген консоли не будет! (EA как всегда).





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Кстати, возможно в FIFA 22 появится украинская лига — надеюсь! Сборная точно появится. Пока-что в игре есть только Динамо и Шахтер.

Сейчас у FIFA 21 неплохой онлайн, а именно 34,890 игроков одновременно (Steam). С отзывами немного хуже — 73% положительных (всего 43 тысячи). Игра стоит 3499 рублей в Steam.



