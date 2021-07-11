24 июля стартует двадцать четвертый сезон в Diablo III
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Двадцать третий сезон “Последователи Санктуария” подходит к завершению, он завершится 18 июля. Команда разработчиков Diablo III решила раскрыть подробности о следующем обновлении в игре под номером 2.7.1.
Новый 24 сезон получил название "Бесплотные воспоминания", а тематикой сезона являются некие классические эфирные воплощения артефактов. Всего этих артефактов 21 штука, а выглядят они как оружие из второй части серии игры, это сделано специально к скорому выходу ремастера (выход запланирован на сентябрь). Напомню, что с 17 сезона разработчики позволяют получить некоторые награды из прошлых сезонов, а в этом вы откроете предметы из 12 эпизода, а именно нагрудный доспех и перчатки из эксклюзивного комплекта завоевателя. Помимо этого вы сможете открыть портреты в стиле Небес и предмет «Фиакла-Гир». За полное прохождение сезонного похода вы получите новый портрет «Воскрешенный ужас» и питомца «Малая мумия». Выполнив восемь заданий из сезонного похода вы откроете новую вкладку, это предназначено для тех кто мало играл в прошлых сезонах.
Само обновление 2.7.1 вносит исправления багов и появление предметов для 24 сезона. Подробнее обо всех предметах, включая бесплотные расписано на сайте создателей игры. Diablo III вышла 15 мая 2012 года.
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