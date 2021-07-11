Стали известны характеристики Pixel 6 и Pixel 6 Pro
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Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал статью, где рассказал о финальных характеристиках Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Он заявил, что информация из очень надежного источника.
Pixel 6 будет иметь экран в 6,4 дюйма и использовать Amoled. Процессор от гугла, не понятно какой именно. Будет иметь 128 либо 256 гигабайт памяти на выбор, и 8 гигабайт оперативной памяти. На старте он будет работать с 12 андроидом, а его батарея имеет емкость в 4614 мАч. У него две камеры сзади на 50 и 12 Мп, а фронталка в 8 Мп.
Pixel 6 Pro будет иметь экран 6,71 дюйма и использовать более хорошую технологию — а именно OLED. Процессор также от гугла, но скорее всего он будет улучшенной версии. Будет иметь 128, 256 либо 512 гигабайт памяти, и 12 гигабайт оперативной памяти. На старте опять-таки будет работать на 12 андроиде, а батарея целых 5000 мАч. Тройная камера сзади на 50 Мп, 48 Мп и 12 Мп. Фронталка на 12 Мп. Оба устройства будут поддерживать 5G.
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Инсайдер сообщил, что оба смартфона будут получать поддержку системными обновлениями пять лет и больше. Смартфоны покажут в октябре — тогда же должен состояться и старт продаж. Пока что будем ждать новой достоверной информации от инсайдера и Google.
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