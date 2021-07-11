В The Crew 2 стартовал новый эпизод "US Speed Tour East” и третий сезон
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Пару дней назад вышло крупное обновление для симулятора гонок The Crew 2. Апдейт принес с собой новый сезон, автомобили, запчасти и косметику (новый пропуск). Первый эпизод третьего сезона назвали “US Speed Tour East”. В этом эпизоде вы будете гонять по восточному побережью США. Вас будут ждать и короткие, и длинные трассы, ралли и командные испытания. А главное — слипстрим, это высокая скорость, однако крутые повороты не дадут заскучать и пройти гонку быстро. На протяжении 8 недель будут появляться различные испытания, так что вы сможете проехать по всем достопримечательностям востока США. А ещё создатели будут переделывать самые популярные гонки, на "гонки на время". На протяжении восточного эпизода вас ждет 8 событий, а также 8 особых (на время). Каждую неделю будут открываться два новых события. События будут доступны в новом разделе Motorflix, и в специальном разделе миссий.
Автомобили появляются не только в Motorpass, но и просто в магазине. В этом эпизоде добавили три новых автомобиля, это Pontiac GTO THE JUDGE, KTM X-BOW R (Alpha Grand Prix) и Porsche Carrera 911 RSR Turbo (Touring Car). Если вы любите сражаться с игроками, заходите в режим LIVE Summit — Grand Depart. Платиновая награда в событии — Chevrolet C2 Edition One. Конечно это только начало эпизода, так что ждем новых испытаний и событий.
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