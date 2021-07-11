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В Enlisted стартовало событие "Фронтовое лето"

Эта операция даст возможность разблокировать особенный отряд.
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Напомню, что под конец июля команда разработчиков открыла бета-тестирование новой кампании "Битва за Берлин", где вы будете пробираться через улицы Берлина к победе. Сейчас же создатели решили разнообразить игру и добавить какой-нибудь ивент. Так как на улице лето, название "Фронтовое лето" очень даже подошло данному событию. В ивенте всего пятнадцать заданий, которые открываются последовательно одно за другим. Однако, на выполнение миссий дают ограниченное время, и вам необходимо успеть их выполнить, иначе вы не сможете получить награду. В зависимости от успеха в событии и вообще количества времени, проведенного в игре, вы можете разблокировать отряд, вооруженный пистолетами-пулеметами Калашникова, танк M5A1 “Rhino”, самолет-разведчик Fw 189 и коллекционное оружие (типа катаны, сабли). Событие пройдет с 9 июля по 19 июля, и каждые два дня задания будут меняться. Вам необходимо выполнять в среднем по три задания за два дня, однако в каком-то этапе их больше, а в другом меньше. Кстати, чтобы получить все призы, необязательно проходить все 15 заданий. Для всех наград из ивента необходимо выполнить только восемь заданий. Так что ивент довольно простой. Полный список наград и заданий здесь.

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