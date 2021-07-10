Hunt: Showdown: разработчики показали новую локацию "Десаль"
реклама
После нескольких тизеров новой карты "Десаль" игроки ею заинтересовались, и наконец-то команда разработчиков решила представить полноценный трейлер новой локации в Hunt: Showdown. Десаль это третья игровая локация. Коллектив из студии Crytek официально объявили о начале тестирования данной карты. Ролик состоит из нарезки геймплея на этой карте, а потому вы сможете в полной мере оценить ее. Ролик идет две с половиной минуты, и за это время создатели показали множество будущих мест для сражений на новой локации, к примеру лесопилку, большой особняк, карьер и так далее. Новый регион состоит из шестнадцати локаций, а потому скучно на выходе уж точно не будет. Увы, но пока что дата релиза обновления, а соответственно и новой карты неизвестна, однако она точно выйдет до конца текущего лета
Игра в Steam вышла 27 августа 2019 года, и имеет сто тысяч отзывов, 80% из которых — положительные. Онлайн за последние двадцать четыре часа составил почти 15 тысяч игроков — а именно 14,102 человека. Максимальный онлайн за все время — 32,698. В Steam за игру просят целых 1349 рублей, и скидок пока что нет. К выходу апдейта, я думаю она точно должна появится и обрадовать ещё не владеющих игрой пользователей.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила