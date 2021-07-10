Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Hunt: Showdown: разработчики показали новую локацию "Десаль"

Однако дату выхода они не назвали. Ожидается до конца лета.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

После нескольких тизеров новой карты "Десаль" игроки ею заинтересовались, и наконец-то команда разработчиков решила представить полноценный трейлер новой локации в Hunt: Showdown. Десаль это третья игровая локация. Коллектив из студии Crytek официально объявили о начале тестирования данной карты. Ролик состоит из нарезки геймплея на этой карте, а потому вы сможете в полной мере оценить ее. Ролик идет две с половиной минуты, и за это время создатели показали множество будущих мест для сражений на новой локации, к примеру лесопилку, большой особняк, карьер и так далее. Новый регион состоит из шестнадцати локаций, а потому скучно на выходе уж точно не будет. Увы, но пока что дата релиза обновления, а соответственно и новой карты неизвестна, однако она точно выйдет до конца текущего лета


анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Игра в Steam вышла 27 августа 2019 года, и имеет сто тысяч отзывов, 80% из которых — положительные. Онлайн за последние двадцать четыре часа составил почти 15 тысяч игроков — а именно 14,102 человека. Максимальный онлайн за все время — 32,698. В Steam за игру просят целых 1349 рублей, и скидок пока что нет. К выходу апдейта, я думаю она точно должна появится и обрадовать ещё не владеющих игрой пользователей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
2
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
10
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
5
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
33
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
34

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
61
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
21
GeForce RTX 3070 Ti дешевеет в магазинах РФ и стоит на 9000 р меньше GeForce RTX 3060 Ti
22
Вышел протокол с официальной поддержкой пулов для фарминга криптомонеты Чиа (Chia)
27
Разработчики CS:GO опубликовали правила "честной игры", за нарушение которых последует блокировка
2
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
21
Курс криптовалюты Chia упал после запуска официального пула
26
СМИ: Cyberpunk 2077 готовится к крупнейшему обновлению (дополнено: CDPR опровергла информацию)
11
Подпольная майнингферма на Украине добывала криптовалюту на 3800 приставках PS4 и 500 видеокартах
39
32 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получили прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5
1
Samsung Galaxy M32 поступил в продажу в России по цене 22 990 рублей
2
Российские фанаты показали, как мог бы выглядеть ремастер Need for Speed Underground 2
14
Некоторые китайские майнеры скрываются от властей на территории гидроэлектростанций в Сычуани
2
В Украине закрыли крупнейшую майнинг-ферму, которая могла обесточить всю область
35
Видеокарты серии GeForce RTX 40 выйдут в конце 2022 года
22
Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 22000.65
15
Обновлённый Xiaomi Redmi Note 8 представлен в России – Helio G85, MIUI 12.5 и Android 11 за 15 990р.
3
Windows 10 и Windows 11 сравнили в играх — тесты от Testing Games
28
Геймеры пока что не могут купить дешевые видеокарты NVIDIA RTX 3060 по 270$ у китайских майнеров
21
40-ядерный процессор Sapphire Rapids в Geekbench не смог опередить Ryzen 9 5800X
16

Популярные статьи

Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
31
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Блокчейн - что это такое простым языком
28
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
28
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
37
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
2
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
19
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
10
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
+

Сейчас обсуждают

Dark Live
05:44
Ого, 5 кнопок нажать - болят запястья) игроки ММОРПГ видимо вообще как Гарольд живут.
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
DarkShaman
05:40
>> так как её стоимость будет намного, если не кратно, превышать рекомендованную для GeForce RTX 3090 цену Что за ахинея ? О_О Разница всего 200-300 баксов https://www.evga.com/products/productlist....
MSI может выпустить GeForce RTX 3090 серии GydroGen
DarkShaman
05:36
Согласно спецификации Seagate специализированный жесткий диск для NAS IronWolf в режиме работы потребляет менее 8Вт/ч, что равно всего 5КВт/ч в месяц. Соответственно затраты на "обслуживание" составят...
Даже 15 000 бесплатных жёстких дисков не позволят получить прибыль при добыче Chia Coin – Backblaze
Ulver
04:48
Ппц новость. Никакая лига, вот основная причина оттока игроков. На счет ролика, обещали тизер выложили какую-то херь. Отсюда дислайки.
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
Боба Касторский
04:35
Одних дисков для фермы мало))) ... и электроэнергия денег стоит
Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
Вскукарек Интелбоев
04:31
Че там сложного в экселе добавить ещё одну строку и нарисовать значений?
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
Боба Касторский
04:29
потратив ~2 500$ иметь в год 18,25$ или пусть 200... .без учёта затрат на электричество и ремонты ... . да.. месье знает толк в извращениях! )))
Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
Анна Невская
04:26
пфффффф.... я вам могу заранее подтвердить FIFA 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.....
EA ожидаемо подтвердила существование FIFA 2022, премьера — 11 июля
Вскукарек Интелбоев
04:24
Катись отсюда свинья
Возможен новый дефицит видеокарт NVIDIA RTX 3000 и повышение цен на них из-за проблем у Samsung
Ацкий Сотона
04:20
То есть такое сложное дело собрать иммун ? Не смеши , это же даже печально . Учись крафтить и фармить , трейдить , все эти рез. иммун состояния соберают все нормальные игроки , как раз те кто бегают т...
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем