Создатели Genshin Impact подтвердили новый регион Инадзума в следующем обновлении
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Команда разработчиков из студии miHoYo провели прямую трансляцию, где поговорили о новом обновлении в Genshin Impact, поделились промокодами и просто повеселились с фанатами игры. Как оказалось, патч настолько крупный, что ему был присвоен номер 2.0, а не 1.7. С данным крупным апдейтом игрокам станет доступен новый третий регион Инадзума, который фанаты ждут уже почти год. Регион не будет похож на прошлые два, он станет более интересным в прохождении, а создатели постарались создать свою уникальную атмосферу Инадзумы.
Естественно с новым патчем продолжится и сюжетная линия игры. Появятся новые боссы, квесты, снаряжение и враги. Добавят три новых персонажа — Аяка, Йоимия и Саю. Откроется механика садоводства, и игра будет оптимизирована для новых интересных ивентов и событий. В версии Инадзумы которую показали разработчики, будет доступно только три острова из существующих шести. И очень важно — появится кроссейв, теперь вы можете играть на одном аккаунте с любых устройств — PC и PlayStation, и конечно мобильные устройства, что должно облегчить прокачку аккаунтов в игре. Обновление будет доступно уже 21 июля.
На презентации участвовало целых 515 тысяч зрителей, и скорее всего данная цифра является рекордом. Ну и маленький бонус в конце трансляции — новые промокоды для получения бонусов в игре:
- AS6BQKLY9GLD – х100 камни истока, х10 волшебная руда усиления
- GBNA9J5H9Y4H – х100 камни истока, х5 опыт героя
- LS6T4L9ZZ7TH – х100 камни истока, х50 000 мора
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