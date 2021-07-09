В России начались продажи компактной клавиатуры HyperX Alloy Origins 60
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Популярный бренд HyperX который специализируется на игровых девайсах объявил приятную новость. На территории России начинаются продажи механической клавиатуры Alloy Origins 60. Данная клавиатура имеет свою особенность — она очень компактная, все потому-что, клавиатура сделана на 60% от стандартного форм-фактора. Из-за этого NumPad кнопок и стрелочек вы не найдете, а также я не заметил PageDown (PageUp). Вот, можете сами посмотреть на ее форму.
Корпус сделан из алюминия, а клавиатура держит 80 миллионов нажатий, но это не значит что она сломается именно на это количество, она может служить в разы дольше, а может и меньше, все зависит от аккуратности использования. Подсветка в клавиатуре настраиваемая с помощью специальной утилиты HyperX. Колпачки клавиш изготовлены из прочного материала ПБТ, устойчивого к износу, трению и воздействию растворителей. На боковой части клавиш указаны доп.функции, чтобы вам было легче в них ориентироваться. В клавиатуре есть ножки, всего их три, это позволяет настроить их угол под вас (3, 7 и 11). Так как USB-C съемный, эта клавиатура не только компактная, а получается и портативная. Работникам в офисе будет удобно использовать данную клавиатуру. Цену в рублях увы не указали, но есть в долларах — 99.99.
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