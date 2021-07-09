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В середине июня новая мобильная королевская битва PUBG: New State набрала целых семнадцать миллионов предварительных регистраций, создатели были очень довольны. И вот, прошел почти месяц с того момента. Теперь команда разработчиков рада объявить, что New State собрала двадцать миллионов предварительных регистраций. Это большая цифра, скажу я вам.

А создатели подготовились к такому моменту. Они опубликовали тизер релизного трейлера, конечно там совсем малая часть, но это тоже приятно. Полный трейлер будет показан на выходе игры. Релиз запланирован до конца года, однако точной даты пока нет

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Напомню, что предварительную регистрацию можно пройти только на Android, и только в магазине Google Play. Но, возможность предварительной регистрации на IOS появится совсем скоро, а именно в августе, об этом сообщил коллектив разработчиков. Как такая возможность появится, ожидается очень сильный скачок пред.регистраций, и оно немудрено. Я думаю, что к выходу игры, будет набрано 50 миллионов регистраций, а может даже больше. Однако, не забываем про конкурента — Apex Legends Mobile, ведь он тоже запланирован на этот год.

PUBG: New State — если коротко, то это тот же самый PUBG Mobile, только в будущем и с существенно улучшенной графикой. А, ну и на старте не будет ярких скинов (не точно).

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