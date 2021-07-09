Call Of Duty: Black Ops Cold War — Появился новый трейлер карты Mauer der Toten
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Наверняка фанаты зомби режима и просто игроки ждали новую информацию про карту Mauer der Toten для зомби режима. Наконец-то разработчики показали трейлер. В нем показали некоторые сюжетные детали, что произошло и как вы оказались там. Команда показала красивое сражение с зомби на улицах старого Берлина. Скорее всего появится новый робот-компаньйон Клаус, игроки смогут его восстановить, а он в свою очередь поможет в сражении с мертвецами. А ещё он предоставит вам неплохое вооружение, так что его присутствие имеет смысл для игроков. Новая карта Mauer der Toten станет доступна уже 15 июля в рамках бесплатного обновления для зомби режима.
Напомню, недавно появилась информация, что Cold War будут поддерживать новым контентом и фиксами даже после выхода новой части Call Of Duty. Над Vanguard работает студия Sledgehammer, и похоже Activision не уверены в их успехе. А также такое решение принято из-за финансового успеха Cold War. Ну по крайней мере так считает инсайдер Том Хендерсон. Напомню, что его мнение часто достоверно. Vanguard будет анонсирована до конца лета, а игра представляет собой альтернативную вторую мировую.
Black Ops Cold War вышла 13 ноября 2020 года и остается очень популярной принося много денег своим создателям, и не забываем про Котика.
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