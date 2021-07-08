Lost Ark: Апдейт “Охотница на демонов” станет доступен уже 21 июля
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Компания MY.GAMES которая развивает русскую версию MMORPG Lost Ark ещё в середине весны сообщила, что новый апдейт “Охотница на демонов” будет доступен игрокам для загрузки в июле. Наконец стала известна точная дата выхода обновления — 21 июля, как и обещали. Новую героиню данного патча зовут "Охотница на демонов", как вы наверное уже догадались из заголовка и самого названия апдейта. Персонаж является стрелком, а потому имеет возможность использовать в бою все прелести данного класса — пистолеты, дробовики, винтовки и так далее.
В новом патче будет добавлен новый режим “Хребет Игхарама”, чтобы его открыть вам необходимо полностью пройти сюжетную линию Папуаники. Кстати, еще есть тизер обновления, однако он на корейском ^^.
Напомню, что в Августе вас ждет рейд на Владыку искушения Белакисс и сражение с Хранителем Кангелраниумом. В сентябре же откроется новый класс Тайгон.
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Lost Ark в самой ранней версии стала доступна 4 декабря 2018 года для пользователей из Кореи. Полная Корейская версия вышла 4 декабря 2019 года, аж через год. Русская версия вышла 27 октября 2019 года. А к примеру в Японии 25 июня 2020 года. Кстати, скоро игра будет доступна в стим, сейчас доступен предзаказ за 25 долларов.
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