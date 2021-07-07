Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Игра Solasta: Crown of the Magister вышла в конце мая, а команда разработчиков из студии Tactical Adventures уже готова показать игрокам новый контент с помощью крупного обновления. Команда написала сообщение фанатам, которое доступно для прочтения в Steam. В нем сообщается, что новое обновление выйдет 13 июля, которое добавит море нового контента. Первое, это новый седьмой класс - Колдун, он имеет три специальных способности. С апдейтом в игру добавят новый режим повышенной сложности под названием "Железный Человек" (“Ironman”). В редакторе “Dungeon Maker” появится новое окружение, это катакомбы, лес и канализация. Патч также вносит несколько маленьких изменений в баланс, и конечно-же исправляет баги. А вот для русских игроков в данном патче будет ещё один подарок — наконец можно будет поиграть с красивой оригинальной русской локализацией игры.

В Steam игра стала доступна 27 мая 2021 года, а последнее маленькое обновление стало доступно 6 июля (исправление багов). Игра имеет 6500 отзывов, из них 88% положительных. Пик онлайна за последние 24 часа — 1556 игроков, а максимальный онлайн (на релизе) — 8291 игроков одновременно. Сейчас игра стоит 583 рублей, эта цена с 20% скидкой. Без скидки вы отдадите 729 рублей за стандартную версию.