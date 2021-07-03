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NetherRealm в своем Твиттере объявили, что поддержка игры Mortal Kombat 11 прекращается. Это значит, что для проекта более не будет новых дополнений, скинов, персонажей, паков и возможно даже фиксов. Студия заявила, что они работают над новым проектом и бросили на него все силы. Пока-что инсайдов на эту тему не много, а потому сказать какая это игра — нельзя. Однако, в мае 2020 года основатель NetherRealm сообщил, что они разрабатывают новую игру, которая никак не связана с серией Mortal Kombat и Injustice.

Напомню, поддержка Mortal Kombat 11 продлилась два года. За все это время игра получила двенадцать персонажей, одно крупное сюжетное дополнение и обновление для некстген консолей.

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Mortal Kombat 11 вышла 23 апреля 2019 года. Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и в Google Stadia. В Steam игра имеет почти пятьдесят тысяч отзывов, из которых 86% положительные. Пик онлайна за 24 часа составляет 4093 человек. Пик за все время — немного больше чем 35 тысяч. Сейчас по скидке игра стоит всего 310 рублей, а за Ultimate версию вы заплатите 595 рублей. Так что если вдруг не пробовали игру, советую купить по скидке.