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Acer анонсировала мощный ноутбук Predator Triton 300 SE с RTX 3060 и Intel Core i7-11370H

Трассировка лучей и хорошая производительность — девиз ноутбука Predator Triton 300 SE.
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Acer представила новый "игровой" ноутбук для покупателей в России. Эта модель называется Predator Triton 300 SE. Ноутбук использует новое поколение процессоров, и в максимальной комплектации работает на Intel Core i7-11370H. Оперативная память вплоть до 24 ГБ и быстрый SSD, а также видеокарта с поддержкой трассировки лучей. Такое железо позволит геймерам насладиться игрой без тормозов, а архитекторам, дизайнерам, и разработчикам позволит работать быстро и комфортно. Дизайн у этого ноутбука сбалансирован, и подойдет как типичному геймеру, так и работнику в офисе.

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Видеокарта у этого ноутбука — NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti или 3060 должна обеспечить хорошую производительность в играх, хотя этому может помешать проблема с нагревом (увы, но она есть во всех ноутбуках). Если использовать ноутбук для работы с моделированием и графикой, он также справится со всем на ура. А для хранения своих моделей и игр, вам дают твердотельный накопитель объемом до 1ТБ. Система охлаждения состоит из двух вентиляторов AeroBlade 3D пятого поколения. Если вы не имеете своего микрофона, либо наушников с ним, Acer поставили в ноутбук два микро с поддержкой технологии Acer Purified Voice. Для качественного вывода звука используется DTS:X Ultra. 

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Экран у ноутбука конечно не очень большой, всего 14-дюймов, и это может создать некоторые неудобства для геймеров. Разрешение у экрана — 1920х1080 (IPS). Однако угол обзора у ноутбука хороший (имею опыт с Nitro серией, и смотреть было приятно даже под большим углом), а максимальный уровень яркости позволит комфортно пользоваться на солнце. Клавиатура имеет RGB-подсветку и три зоны для настройки. Изменить цвет и зону можно с помощью утилиты PredatorSense, и там же настроить скорость вентиляторов для комфортного использования. 

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Розничная цена в России — 119,990 рублей.

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