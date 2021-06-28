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Как говорится "С каждым годом разработка игр становится сложнее, а потому цена на них повышается". Так, Sony решила повысить цену на игры в российском регионе. Это связано с тем, что для компании, Россия считается европейским регионом, а потому цена должна соответствовать текущему курсу евро. Кстати, курс евро немного упал. Но, даже с такой политикой компании, игры в России стоят немного дешевле чем в других странах ЕС. Простой пример — игра God of War для французских игроков стоит 1720 рублей, а вот игроки из России отдадут немного меньше — 1429 рублей (ранее 1349). Но не надейтесь, что изменения оказались очень маленькими, ибо к примеру Metro Exodus Gold Edition ранее стоила 3749 рублей, а вот сейчас вы за нее будете должны отдать 4639 рублей. Это изменение цен коснулось 182 игр в сумме, но не все получили существенное увеличение цены. Покажу некоторые из игр:

Far Cry 5 ранее стоила 3999 рублей, а сейчас же — 4999 рублей. Это один из примеров существенного повышения цены на тайтл. Bloodborne продавалась за 1199 рублей, а сейчас за 1429 рублей. Это пример несущественного повышения цены на игру. Fallout 4: Game Of The Year Edition стоила 3999 рублей, а теперь вы отдадите за нее 4999 рублей.



