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Разработчики решили выпустить дневник разработки игры Star Citizen, где много-чего рассказали об новом апдейте под названием 3.14 которое должно выйти до конца лета, предположительно в Августе. В новом обновлении, появились обьемные облака, это должно добавить реалистичность планетам, а также украсить их. Данное новвоведение было показано в ролике про планету Орисон под музыку. Также разработчики продолжают делать управление транспортом более комфортным и приятным для игроков. С апдейтом должны появится новые корабли для игры, а также будут изменения в интерфейсе игры, надеемся, что в лучшую сторону, а не как обычно. На том же канале доступно множество других различных роликов, где показывают например новую посадочную зону на планете, или новые корабли для игры и их описание. Ролики сделаны действительно качественно. Напоминаю, что игра Star Citizen сейчас в альфе и доступна для пользователей ПК. Разработчики регулярно проводят различные ивенты, с помощью которых можно бесплатно поиграть игру, если вы хотите ее попробовать, то следите за новостями в твиттере разработчиков, там регулярно публикуются новости об ходе разработки игры, и выше сказанные ивенты.



