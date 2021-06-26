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Star Citizen: стали подробности обновления 3.14

Апдейт должен выйти до конца лета.
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
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Разработчики решили выпустить дневник разработки игры Star Citizen, где много-чего рассказали об новом апдейте под названием 3.14 которое должно выйти до конца лета, предположительно в Августе. В новом обновлении, появились обьемные облака, это должно добавить реалистичность планетам, а также украсить их. Данное новвоведение было показано в ролике про планету Орисон под музыку. Также разработчики продолжают делать управление транспортом более комфортным и приятным для игроков. С апдейтом должны появится новые корабли для игры, а также будут изменения в интерфейсе игры, надеемся, что в лучшую сторону, а не как обычно. На том же канале доступно множество других различных роликов, где показывают например новую посадочную зону на планете, или новые корабли для игры и их описание. Ролики сделаны действительно качественно. Напоминаю, что игра Star Citizen сейчас в альфе и доступна для пользователей ПК. Разработчики регулярно проводят различные ивенты, с помощью которых можно бесплатно поиграть игру, если вы хотите ее попробовать, то следите за новостями в твиттере разработчиков, там регулярно публикуются новости об ходе разработки игры, и выше сказанные ивенты.


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