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Лето - время когда многие магазины начинают распродажу, и игроки могут приобрести желаемый тайтл по скидке, иногда скидки бывают ну очень большими, и выгода просто огромна. Так вот сейчас Sony решила начать новую распродажу, которая продлится до 8 июля 1:59 по московскому времени. Время на выбор и приобретение проекта много, и переживать за скорый уход скидок не надо. Самые интересные и выгодные скидки я подобрал в списке ниже, а также немного описал игры.

Mortal Kombat 11 получил скидку в 60 процентов, и с 3199 рублей цена упала до 1279 рублей. Напоминаю, для игры по сети необходимо иметь подписку PS Plus. Mortal Kombat 11- Классический файтинг и последняя часть легендарной франшизы Mortal Kombat. Horizon Zero Dawn - идеальная игрушка если вы любите сюжет в открытом мире. Игра получила скидку с 1429 рублей до 714 рублей, это -50 процентов. Detroit: Become Human - игрушка конечно вышла давно, но графика и по сей день отлично смотрится. Данная игра заменит 20 часов просмотра сериалов. Сюжет и выборы в игре проработаны на ура. Игра без скидки стоит 2149 рублей, а со скидкой - 1074, это -50 процентов, как и многие другие популярные тайтлы. Конечно куда без киберпанковой темы - игра Ghostrunner, которая очень похожа на платформер только в 3д на киберпанк тематику получила скидку в 45 процентов, и продается за 1181 рублей. Цена без скидки - 2149. В этот список я решил добавить весьма спорную гонку от EA NFS: Heat, кому-то она нравится, а кому-то нет. Пока она имеет скидку, вы можете приобрести и поиграть