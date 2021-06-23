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В ранний доступ Steam вышла стратегия — Industries of Titan

Вы будете строить свой город в индустриальном мире.
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Прошел целый год, как стратегия Industries of Titan обрела жизнь эксклюзивно в магазине Epic Games. Теперь же стратегия смогла перебраться в великий Steam и подарить многим игрокам интересный геймплей. Новый трейлер показал развитие жизни, строительство и многое другое на далеком Титане (спутник Сатурна). Industries of Titan представляет собой градостроительную стратегию где вам нужно построить как можно более развитый город, при этом проявить креативность и сделать его не просто поставив здания как попало, а сделать красивый город. При этом, вам нужно следить за показателями и не дать умереть людям к примеру от голода, и занимаясь всем этим, не забывать, что на вас в любой момент могут напасть мятежники, так что вам придется также продумать защиту своего города. Ещё вы можете построить большую морскую империю и захватить все на море с помощью флота. Не данный момент, в игре держится онлайн в размере 2.2 тысяч игроков за последние 24 часа. Она имеет 71% положительных отзывов, а всего их — 146. В Америке игра продается за 24 долларов, а в России за 499 рублей, и это просто нереально огромная выгода. Тем более сейчас на игру действует скидка в 20%, приобрести ее можно по ссылке.

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