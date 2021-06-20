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EA Play: Возможно анонсируют Dead Space

На конференциях было много анонсов, но это ещё не всё!
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Крутая 3060 намного дешевле 100 тр - ниже цен нет
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Е3 2021 реально удивила новыми анонсами, а в особенностях конференция от Microsoft. На этом конечно же не все, ещё игроки должны ожидать EA Play, она пройдет уже 22 июля. Но куда ведь без сливов. Инсайдер с хорошей репутацией Джефф Грабб сообщил, что ЕА должны будут анонсировать игру, которая удивит игроков, а над ней трудятся разработчики из студии Motive. Ранее другие инсайдеры обсуждали на Twitter про Dead Space, и именно это наталкивает на мысль, что ЕА анонсируют новую игру из франшизы на своей презентации. Хотя, нельзя исключать и возможность анонса и последующего релиза не новой игры, а как бы печально не звучало — ремастер. И все же никто не отменяет продолжение серии, а может даже перезапуска, как это сделали разработчики Call Of Duty: Modern Warfare. 

На EA Play могут анонсировать новую FIFA, как это делали с прошлыми частями, так что фанаты радуйтесь, скоро узнаете что изменится в донатной системе. Скорее всего появится много информации про новый контент в Apex Legends, а также информация про новую игру от Respawn. Ещё, может быть будет известно больше информации про новую часть Battlefield 2042. Есть шанс на анонс нового тайтла от Codemasters. Будем ждать этот ивент, а там посмотрим что, да как.

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