Crossout: Вышло обновление и стартовал новый сезон
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Недавно студия Targem Games вместе с Gaijin выпустила новое обновление для Crossout, патч под номером 0.12.70 и получил название “Путеводная звезда”. Как понятно из названия, обновление приурочено к ордену упавшей звезды, и много контента будет связано именно с ними. Самое интересное в новом апдейте, это конечно же возвращение локации "Кладбище кораблей" в игру. Данная карта была выведена из игры, а сейчас получит обновленную графику и текстуры. С патчем появился новый режим, это все происходит в PvE, вы будете сражаться против опустошителей, а режим будет доступен для игры до 8 июля (возможно будет продление, кто знает). Этот режим пройдет в рамках новой операции "Годзу". Пройти операцию можно как скрытно, так и громко с лазерами, ракетами и т.д, никаких ограничений, только свобода выбора. Операция будет проходить на специально новой созданной карте. Естественно с апдейтом появились новые предметы для создания своих убийственных машин в игре, полный список добавленных вещей и всего остального доступно на официальном сайте игры.
Ну и последнее — новый боевой пропуск, куда ведь без него в 2021 году. Всего в нем 75 уровней, и за каждый новый уровень вы будете получать различные награды. Если вы приобрели его, то после 76 уровня вы будете получать по 20 дополнительных монет.
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