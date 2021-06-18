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Анонс нового апдейта для World Of Warcraft под названием "Цепи Господства" состоялся еще в феврале на мероприятии от Blizzard. Но, тогда официальной даты выхода разработчики не назвали, а вот сейчас уже известна точная дата выхода данного апдейта - это конец Июня, 30 число. Это почти семь месяцев с момента выхода крупного дополнения “Shadowlands”. Новый апдейт "Цепи Господства" добавит новые локации в игру - "Кортия", мегаподземелье, а еще "Тайный рынок Тазавеш". Появится возможность полета над Темными Землями, ну и куда же не без старта нового сезона в игре, для World Of Warcraft таковым является второй. Плюс со вторым сезоном откроется новый рейд «Святилище Господства». 7 июля откроется обычный режим в рейде, а 14 июня станет доступен эпохальный режим и 1-е крыло в системе поиска, всего таких 4. 28 июля открывается 2-е крыло, 11 августа станет доступно 3-е крыло, и последнее завершающее данный рейд крыло - 4-е будет доступно в конце августа - а именно 25 числа. Рейд имеет в себе 10 различных боссов, и требует 195 уровень экипировки для использования системы поиска. Полный обзор от самих разработчиков доступен на их официальном сайте, там можно ознакомиться с некоторыми боссами, и необходимым уровнем для игры. Также можете посмотреть ролик-анонс нового апдейта ниже.



