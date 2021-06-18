Стала известна дата релиза стратегии Age of Empires IV
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На прошедшей конференции Xbox & Bethesda Games Showcase студия Relic Entertainment вместе с компанией Microsoft рассказали больше об известной серии стратегий Age Of Empires IV. Естественно на конференции фанатам показали новый геймплейный трейлер, однако это не самое интересное, в разы интереснее — дата выхода игры. Как и раньше было известно, данная игра выйдет уже этой осенью, 28 октября. Плюс ко всему разработчики объявили, об запуске предварительного заказа. Но я советую сначала дождаться больше информации об игре, чтобы не было как с киберпанком. Еще разработчиками был показан геймплей в игре за различные нации.
На старте игры будет доступно восемь различных цивилизаций, из которых Делийский султанат и Китай, они были официально показаны в геймплейных роликах от разработчиков. В игре будет Монголия и Англия, к выше показанным империям. Тем кому интересно попробовать эту игру раньше чем она выйдет, можете попробовать свою удачу в закрытом бета-тестировании, если вы туда конечно попадете. Игра выйдет на ПК, сразу и в Microsoft Store и Steam, а также будет доступна в рамках подписки Xbox Game Pass. Будем ждать, смотреть и пробовать попасть на тест игры, и с той информации сделаем свое первое впечатление.
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