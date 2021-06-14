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Презентации все дальше продолжают радовать фанатов новыми интересными анонсами, новостями и трейлерами. На PC Gaming Show в рамках E3 2021 студия AMPLITUDE, вместе с компанией Sega обьявили об дате старта закрытого бета-теста пошаговой стратегии Humankind. Разработчики говорят, что фанаты будут рады новому бета-тесту, ибо он будет больше чем ранние OpenDev. На закрытом тесте будет доступно 200 ходов, а также новая эпоха — промышленная. Что-ж, будет строить советский союз, слава коммунизму! Если конечно попадём на тест. Добыча угля и нефти, стройка железной дороги, а также артиллерийская дальнобойная бомбардировка. Чтобы попасть на закрытый тест, увы вам нужно было участвовать на Victor OpenDev а также купить игру через предварительный заказ в Steam либо Epic Games. Честно, лучше уж по заявкам чем так (просто обидно что я не участвовал в Victor OpenDev, зависть ребята!). Humankind выйдет 17 августа 2021 года. Игра выйдет только на ПК, увы на консолях сидя на диванчике расслабиться играя в данную стратегию не выйдет. Можете зайти посмотреть на YouTube и понять, интересна ли игра, но скажу так — игра похожа на Civilization. Будем ждать релиза игры, а там посмотрим. Ниже можете просмотреть трейлер игры.



