Forza Horizon 5 официально анонсирована
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Многие ожидали, что на презентации майкрософты покажут новую часть Forza Horizon либо Motorsport, и вот сегодня официально — Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября 2021 года на ПК, Xbox Series, Xbox One. Игра появится не только в официальном магазине майков, а и в Steam. Это на самом деле радует. Многие предполагали, что новая часть форзы будет разворачиваться в Японии, ведь это даст много различных новых активностей в игре, но нет, разработчики решили сделать игру в Мексике. На самом деле данная новость меня разочаровала, ведь в уже была Австралия, где было не очень интересно. По словам разработчиков, на карте будет пустыня, джунгли и действующий вулкан, конечно не так интересно как было бы в Японии, но тоже неплохо. Что бы было в Японии? Дрифт ночью, гонки в горах, гонки по узким улочкам и другое.
Теперь сезоны будут влиять на каждую часть карты по своему, например в густых джунглях весной будут дожди. А если вы поедете туда в момент отсутствия дождей — вы сможете увидеть новые локации, которые были недоступны из-за дождей. Игра будет поддерживать 4К разрешение и 30 фпс на некстген консоли, и таким словам от разработчиков форзы поверить можно, вспоминая оптимизацию четвертой части. Также в игре будет новая сюжетная кампания, которая сможет показать вам все интересные места на карте, так что пропускать ее не надо, но никто не запрещает вам просто исследовать карту в открытом мире вместе с другими игроками на куче различных автомобилей, а их будет больше чем в четвертой части игры. В игру можно будет поиграть уже 9 ноября, но купив премиум версию игры, вы получите доступ к игре 5 ноября. Здесь вы найдете больше информации про данную игру, которую уже сейчас рассказали разработчики.
Я реально удивлен, хоть жалко, что игра не получила карту Японии, но в любом случае, карта все равно получилась хорошая. Игра уж точно получилась что надо, и стоит своих денег. Я буду ждать с нетерпением ее выхода. А пока ловите пару скриншотов трейлера :)
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