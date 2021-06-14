Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Прошла презентация, на которой Square Enix показала новый трейлер Marvel Avenger's с участием черной пантеры. Новое дополнение назвали War for Wakanda, в котором появится черная пантера, а против него выступит наемник Улисс Кло (забитый вибраниумом до отвала, хоть и без руки). Задача игрока — защитить страну Ваканда от наемника, а наемник же хочет захватить ресурсы вибраниума у Вакандцев. Кто смотрел фильмы тот знает, что у Вакандцев очень много вибраниума, и тогда выбор наемника очевиден и понятен, однако странно, что он идет сам против целой страны с сильным развитием и технологиями, особенно из вибраниума. Игра в принципе не имеет много логики, но само дополнение выйдет бесплатным для всех игроков, а пока его нет, можете посмотреть трейлер дополнения.





анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Marvel Avenger's вышла 4 сентября 2020 года и доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia. В стим игра также стала доступна 4 сентября, и имеет не очень хорошие отзывы, всего их почти 20 тысяч, а процент положительных — 65%. С онлайном все просто ужасно, собственно сейчас максимальный онлайн за 24 часа — 690 игроков. Конечно игра с самого старта быстро надоела, но чтоб так все плохо. Отдать за игру вам придется 1999 рублей.