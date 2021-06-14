В Marvel's Avengers появится черная пантера
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Прошла презентация, на которой Square Enix показала новый трейлер Marvel Avenger's с участием черной пантеры. Новое дополнение назвали War for Wakanda, в котором появится черная пантера, а против него выступит наемник Улисс Кло (забитый вибраниумом до отвала, хоть и без руки). Задача игрока — защитить страну Ваканда от наемника, а наемник же хочет захватить ресурсы вибраниума у Вакандцев. Кто смотрел фильмы тот знает, что у Вакандцев очень много вибраниума, и тогда выбор наемника очевиден и понятен, однако странно, что он идет сам против целой страны с сильным развитием и технологиями, особенно из вибраниума. Игра в принципе не имеет много логики, но само дополнение выйдет бесплатным для всех игроков, а пока его нет, можете посмотреть трейлер дополнения.
Marvel Avenger's вышла 4 сентября 2020 года и доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia. В стим игра также стала доступна 4 сентября, и имеет не очень хорошие отзывы, всего их почти 20 тысяч, а процент положительных — 65%. С онлайном все просто ужасно, собственно сейчас максимальный онлайн за 24 часа — 690 игроков. Конечно игра с самого старта быстро надоела, но чтоб так все плохо. Отдать за игру вам придется 1999 рублей.
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