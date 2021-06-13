World War Z: появится режим от первого лица и Камчатка
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Прошло уже целых два года с момента релиза World War Z, а разработчики продолжат выпускать крупные апдейты для игры. Новое издание под названием Aftermath выйдет до конца года и будет доступно для покупки со скидкой для владельцев Game Of The Year Edition, они заплатят 19.99 долларов — это половина цены. Получается, что обычные игроки заплатят почти 40 долларов за данное издание, хотя экономить смогут с помощью региональных цен в стим.
В новом издании появятся новые персонажи, новые враги например крысы-зомби, новый класс Vanguard. Главное нововведение в издании — вид от первого лица. Ещё будут новые локации в Риме, Ватикане, и главное вы сможете побывать на Камчатке! Владельцы мощных ПК и некстген консолей смогут поиграть в особенном режиме Horde XL. С этим режимом зомби будут появляться в таком количестве — в каком просто слабые ПК и старые консоли просто не смогут справиться. Данный режим появится немного позже, но будет бесплатно предоставляться для всех владельцев нового издания. Напомню, что некстген версия World War Z выйдет в начале 2022 года, так что будем ждать.
World War Z вышла 16 апреля 2019 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Aftermath выйдет в стим, хотя ранее игра была эксклюзивом Epic Games.
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