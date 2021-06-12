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EA вместе с Maxis объявили об выходе нового дополнения. Оно называется "Загородная жизнь", это дополнение выйдет уже 22 июля. Это дополнение добавит сельскую жизнь за современными городами. Теперь можно будет создать семью из села, и следить за своим хозяйством, за животными и радоваться сельской жизни. Конечно же домики в селе нормальные, вы не думайте, что село будет похоже на российское. Новый городок называется Хэнфорд-он-Бэгли, кстати в нем все из симы знают друг друга, прямо как в реальных сёлах. В игре появится множество новых животных — зайцы, ламы, коровы, курицы и другие. Если вы купите дополнение до 2 сентября, то вы получите несколько бонусов за это: велосипед, садового гнома и особое украшенное дерево.





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Напомню, что недавно в The Sims 4 стал доступен новый игровой набор "Интерьер", который добавил новую систему предпочтений, а также новая профессия — Дизайнер. Данное дополненное стоило 1499 рублей на ПК и PlayStation, а на Xbox вы отдадите 20 долларов.

The Sims 4 вышла 2 сентября 2014 года и доступна на ПК, Xbox one, PlayStation 4. В стим игра имеет 87% положительных отзывов и имеет неплохой онлайн — за последние 24 часа в игру одновременно играло 9 тысяч игроков. Учитывая максимальный пик в 25 тысяч (в Steam) это очень хороший результат. Игра стоит 1499 рублей.