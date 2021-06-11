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Разработчики игры Valheim заявили, что они будут пересматривать свою дорожную карту и ее контент, а также перенесли свое крупное обновление на третий квартал 2021 года, таким образом в игре выйдет только один апдейт за этот год.

Причина удивительна: на выпуске игра показа просто нереальные результаты, ее продажи превысили 7 миллионов копий, а онлайн одновременно достиг 507 тысяч игроков. Разработчики увидев такой успех, сразу же побежали исправлять баги в игре и забыли про апдейты. Как итог им пришлось переносить обновления в игре и менять контент дорожной карты. В 2021 году выйдет единственное дополнение про кулинарию — Hearth and Home. Оно добавит в игру несколько растений, новые кухонные приборы и десяток рецептов блюд. Ещё будет изменена система питания и добавлены новые постройки в игре. Пока звучит не густо, а как обидно игрокам? Узнаем их мнение на вопросах и ответах от Iron Gate в Reddit, это мероприятие пройдет в 15:00 по московскому времени. Участвуйте и вы!

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Valheim вышла 2 февраля 2021 года и показала невероятный успех, пиковый онлайн составил 507 тысяч, а процент положительных отзывов об игре — 95%. Сейчас онлайн держит хорошую планку, пик за 24 часа — 27 тысяч игроков одновременно. Приобрести игру можно в Steam за 435 рублей.