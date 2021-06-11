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Несмотря на то, что компания Koch Media отказала многим студиям принимать участие в Summer Game Fest 2021, но на ней анонсировали целых 12 новых проектов, которые будут показаны на собственной презентации Koch Primetime, а издаст все эти проекты Prime Matter. Эта презентация пройдет 11 июня в 22:00 по московскому времени.

Первый проект — это Payday 3, над ее разработкой трудятся разработчики из Starbreeze, они же разрабатывали PayDay 2. Больше ничего об этом проекте не сообщили, но известно что игра будет разработана на Unreal Engine 4. Ждем презентацию.

Следующая игра — Painkiller, над ней трудятся разработчики из российской студии Saber Interactive и будет выпущена на PC и Xbox.

Ещё одна игра от российской студии — King’s Bounty II. Релиз запланирован на 24 августа на платформы ПК и консоли, увы, но некстген не подвезли.

Футуристический шутер от первого лица под названием Final Form разработанный поляками также будет участвовать на презентации. Известно, что разработка на ранней стадии, так что ожидать чего-то большого не стоит.

Расскажут больше об хорроре The Chant. Релиз запланирован на второй квартал 2022 года. Разработкой занимается канадская стадия. Планируют выпустить на ПК и консоли.

Опять фантастический экшен от чешской студии под названием The Last Oricru. Выход запланирован на 2022 год на ПК и консоли.

Расскажут больше об игре, которая находится в раннем доступе с 2019 года, ее название — Encased.

Игра Dolmen от бразильской студии. На презентации скорее всего расскажет об геймплее в игре. Выход запланирован на 2022 год.

Игра с преимущественно головоломками — Echoes Of The End.

Предпоследняя игра — Scars Above. Приключение в фантастическом мире от сербской студии, релиз запланирован на 2022 год.

Последняя игра — от студии Warhorse Studious, не понятно когда выйдет и о чем она, будем ждать подробностей на презентации.

Как видите, отмена участия на E3 не слишком-то и повлияла на компанию. Будем ждать презентацию и ее сюрпризы.